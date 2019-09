Bethesda sarà presente alla Milan Games Week con DOOM Eternal giocabile

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 17 settembre 2019), in data odierna, annuncia ufficialmente la sua presenza in occasione della2019 (padiglione 2), l’ormai tradizionale e iconica kermesse italiana che si terrà, in quel dio, dal 27 al 29 settembre presso Fierao Rho. Un’occasione semplicemente imperdibile che porterà l’ingente community videoludica italiana a interfacciarsi, per la prima volta in assoluto, con uno dei più publisher più noti e illustri del panorama internazionale. Durante la2019 sarà possibile giocare, in anteprima assoluta per l’Italia, asfruttando la piena potenza di 10 postazioni targate ASUS Republic of Gamers per garantire un’esperienza unica. Inoltre, per celebrare il 25esimo anniversario del celebre sparatutto, saràun’area dedicata ...

PS3zone_IT : Bethesda e Doom Eternal arrivano per la prima volta in Italia, alla Games Week! - bethesda_it : Ce lo avete chiesto in tanti, e vi abbiamo accontentato… DOOM Eternal sarà presente alla Milan Games Week 2019! Vi… - GamesArk_it : #RAGE2, l'espansione L’avvento dei Fantasmi sarà disponibile dal 26 settembre @rage @AvalancheSweden @idSoftware… -