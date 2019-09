Mistero nell' agrigentino | anziano ucciso in una comunità

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sofia Dinolfoa Ribera: unè stato trovato morto all'interno di unaalloggio per malati psichici, secondo gli investigatori non si tratterebbe di una morte naturale Una morte tutta da chiarire quella avvenuta a Ribera,a tarda mattinata di oggi. Undi 75 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della stanza di unaalloggio per malati psichici dove si trovava ricoverato. Una morte che, a quanto pare, non sarebbe avvenuta in modo naturale. Una vicenda dai contorni oscuri sui quali adesso stanno indagando gli investigatori. A far sorgere i dubbi circa le modalità del decesso dell’, sarebbero dei segni trovati sul suo corpo, così come rivelato da fonti investigative. Il cadavere è stato scoperto dagli operatori della. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato ...

urso_silvio : RT @SilvioDurso1: UNIVERSO E ESISTENZA Dall'infinito nel 'finito d'un corpo' in un pianeta E dopo molteplici millenni evolutivi Non lontano… - claudia60_di : @ConteZero76 Sono nazisti nell'anima e non ne fanno mistero,prima tacevano per codardia ora si sentono spalleggiati - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Ecco perché se Cristo è tolto dal mistero della fede, teologia e antropologia precipitano nell’abisso della falsità. Cris… -