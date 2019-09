Mattarella a L' Aquila | rispettare l' impegno per la ricostruzione

Presidio di Benvenuto per il Presidente Mattarella a L'Aquila : L'Aquila - Diverse associazioni e comitati accoglieranno a L'Aquila con un "Presidio per la scuola" il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città per l'inaugurazione nazionale dell'anno scolastico. "Nel ringraziare il Presidente che con grande sensibilità e attenzione ha scelto di venire a L’Aquila, ancora una volta nel decennale dal sisma, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, ...

Mattarella a L’Aquila ricorda il giovane migrante del Mali annegato con la pagella cucita in tasca : “Scuola è speranza sempre e ovunque” : “Il mio pensiero corre a quel ragazzino di 14 anni che veniva dal Mali, che aveva attraversato il deserto ed è annegato in un naufragio nel Mediterraneo. Quando hanno recuperato il corpo hanno ritrovato la sua pagella cucita nella sua tasca. La pagella la proteggeva come la sua carta d’identità e la sua speranza, la scuola, è una speranza sempre e ovunque”. È stato questo uno dei passaggi più sentiti e applauditi del discorso ...

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli edifici. Mobilità sociale ferma - scuola può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto delL’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alL’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico “Tutti a ...

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli istituti. Mobilità sociale ferma - scuola può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto delL’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alL’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico “Tutti a ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

Scuola : Mattarella depone fiore a ‘Pietra del ricordo’ de L’Aquila : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico, affiancato dal neo ministro all”Istruzione Lorenzo Fioramonti, ha deposto un fiore bianco presso la ‘Pietra del Ricordo’, opera tributo alle vittime del sisma che ha colpito il capoluogo abruzzese nel 2009.Prima di prendere parte alla cerimonia per ...

L’Aquila - Action aid organizza presidio per la visita di Mattarella : “Nemmeno una scuola ricostruita - agire immediatamente” : “A dieci anni dal sisma avremmo voluto ospitare il presidente della Repubblica in una vera e propria scuola invece qui non ne è stata ricostruita nemmeno una”. A parlare è Sara Vegni di Action Aid che oggi, in occasione della visita di Sergio Mattarella e del neo ministro Lorenzo Fioramonti alL’Aquila con circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia, ha organizzato un presidio. “Siamo qui per ringraziare il Presidente ...

Tutti in classe - il presidente Mattarella inaugura l'anno a L'Aquila : Prima campanella per 7,5 milioni di ragazzi ma spaventa la carica dei supplenti: 170mila, mai così tanti. Tutte le sfide dell'istruzione. Il ministro Fioramonti: "Due miliardi per la scuola"