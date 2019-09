Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sui giganteschi manifesti che tappezzanoappare con un viso sorridente, rassicurante. Il viso di un “re” che nell’ultimo decennio ha governato senza ostacoli, ininterrottamente, il suo “regno”:. Ma fuori dai manifesti e dalle uscite pubbliche, Benjamin “” Netanyahu è tutt’altro che un “re” certo dell’ennesima investitura nelle elezioni di domani. I sondaggi danno in lieveil partito centrista Kahol Lavan (“Blue and White”) con 32 seggi, seguito dai 31 del Likud. La Joint List dei partiti arabi, la nuova formazione di destra Yamina della ministra della Giustizia Ayelet Shaked e Yisrael Beitenu sono sui 10 seggi. Previsti 7 seggi ciascuno per i partiti ultra-ortodossi Shas e United Torah Judaism e per Campo Democratico di Ehud Barak. I Laburisti non supererebbero i 6, seguiti ...

HuffPostItalia : Col voto in Israele è a rischio il processo di pace. Serve il riconoscimento dello Stato di Palestina - you_trend : ???? Domani #Israele tornerà anticipatamente alle urne: sono indatti fallite le trattative di #Netanyahu per formare… - tinas48 : RT @HuffPostItalia: Il voto in Israele è un referendum su re Bibi. Il generale Gantz in leggero vantaggio -