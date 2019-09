Giachetti | L' accordo con M5S non mi convince

Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Mentre l'area renziana discute su una possibile secessione, c'è chi ha già deciso di agire: è Roberto, ex candidato a sindaco di Roma, sconfitto da Virginia Raggi, e candidato anche alla primarie PD contro Nicola Zingaretti. Oggi ha pubblicato un video su Facebook per annunciare le sue dimissioni dalla Direzione Nazionale dem e spiegarne le motivazioni.ha detto:"Io sono stato il frontman della campagna che negava qualsiasi possibilità di fare uncon loro. Mi sono candidato alla segreteria del partito contro quest'ipotesi. Vista questa situazione è inevitabile che ne debba trarre le conseguenze. Per come intendo la politica, ci sono delle regole non scritte per cui quando si commettono errori di valutazione del genere non può rimanere tutto uguale. Per questa ragione ho deciso di dimettermi dalla Direzione nazionale del Partito democratico. Non potrei ...

