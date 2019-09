Creative Arts Emmy 2019 | 10 premi per Game of Thrones | Jane Lynch e Bradley Whitford tra

Emmy 2019 - i premi Creative Arts : 10 statuette a Game of Thrones - 7 per Mrs Maisel : Creative Arts Emmy 2019 due serate per i premi “minori” Free Solo conquista sette premi, I Simpson miglior cartone 10 Emmy per Game of Thrones, 7 a Chernobyl e Marvelous Mrs Maisel Come ogni anno gli Emmy si aprono con i “Creative Arts Emmy” i premi minori, visto che la tv americana ama darsi riconoscimenti ma non tutti possono essere racchiusi in tre ore di diretta tv, molte statuette vengono consegnate in due serate, ...

