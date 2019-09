“Corna… “ Giulia De Lellis | la scoperta choc Confessa tutto in diretta da Mara Venier

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) PoveraDe, le interviste questo fine settimana sono state un vero massacro. Prima la brutta figura che le ha riservato Silvia Toffanin quando le ha chiesto se avesse letto il suo libro, poi il dolore nel raccontare la sua relazione con Andrea Damante. Il giorno dopo, a Domenica In,, padrona di casa, accoglie l’influencer ironizzando proprio sul titolo del libro “Che parla di corna” e le chiede di raccontare come ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex. “Avevo una sensazione, ma facevo finta di non pensarci”. “Un giorno – racconta la De– quando già le cose andavano male, avevamo avuto una discussione, io resto a casa, io accendo il computer, vado nelle sue cartelle e scopro delle cose”.le chiede se oggi lo rifarebbe e lei conferma, affermando di aver chiamato tutte le ragazze con cui Andrea Damante l’aveva tradita. ...

hugmeehaz : RT @ToniaPeluso: Io Giulia De Lellis e Damante me li immagino tra 10 anni insieme a leggere Le corna stanno bene su tutto ai loro bambini p… - adriacmrt : RT @BITCHYFit: 'Devo convincermi che ho fatto bene a mollarlo, che era una zavorra. Devo accorgermi che il mondo è pieno di manzi, il mare… - 007pietro1 : RT @Chiara_Bonati: #Giulia che - dopo aver scoperto le corna - distrugge “il guardaroba molto figo” di #Damante e gli butta la PlayStation… -