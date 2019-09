Regionali in Umbria | Di Maio | «Passo indietro dei partiti | sì a giunta civica»

Regionali : ?Di Maio lancia un patto civico per l’Umbria. Zingaretti : avanti con il confronto : «Un patto civico per l’Umbria» è la proposta che il capo politico del M5S Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Regionali in Umbria - Pd e M5s lontani da un accordo : si sfila anche Brunello Cucinelli : Al momento "non c'è ancora una trattativa" tra Pd e Movimento 5 stelle a livello locale, in vista delle elezioni Regionali. In Umbria si voterà il 27 ottobre e Walter Verini, commissario del Partito democratico in Umbria, sta lavorando in questa direzione. Ma nulla è scontato, né facile. Filippo Gal

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Regionali in Umbria : primo test per la coalizione giallorossa : Matteo Salvini ripete. Prima o poi si vota. Prima o poi i grillini dovranno confrontarsi con la volontà degli italiani.

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...

Il commissario Pd in Umbria : "Parlare anche con M5S in vista delle Regionali" : Per Walter Verini l’ampia coalizione di centrosinistra che si sta componendo per le prossime elezioni regionali umbre “ha il dovere di interloquire con tutti e chi guiderà questi confronti lo deve fare anche con i 5 stelle”. Il commissario del Pd umbro lo ha ribadito durante la riunione di stamani dell’organismo dirigente del partito.Il partito ha indicato Andrea Fora come candidato, ma si è parlato anche di ...