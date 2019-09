Nioh 2 | open beta in arrivo su PS4 a novembre

Fonte : eurogamer

(Di domenica 15 settembre 2019) Koei Tecmo ha annunciato un'di2 per i giocatori PS4 durante il panel "2 Eternal World Stage" del Tokyo Game Show 2019.Lasarà accessibile gratuitamente da tutti i giocatori tramite il PlayStation Store e sarà disponibile da venerdì 1fino a domenica 10. Si tratta dunque di un'ottima occasione per provare il nuovo attesissimo Souls-like di Team Ninja prima del debutto nei negozi.Durante il panel Koei Tecmo ha presentato anche dei nuovi stralci di di gameplay di2 che potrete visualizzare nel player sottostante (da 12:31 a 28:03 e da 32:10 to 42:58).Leggi altro...

