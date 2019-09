In un incidente morti padre e figlia lui di 46 anni lei di 6 | abitavano ad Orbassano

Torino-Pinerolo - incidente e auto in fiamme : morti padre e figlia di 6 anni. Salve mamma e neonata : Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d'auto. padre di 46 anni e la figlioletta di sei (e non un bambino come appreso in un primo momento)...

incidente in Valsesia - morti marito e moglie : traditi dal terreno scivoloso e precipitati : Drammatica giornata in montagna, con due escursionisti trovati morti in Piemonte. Si tratta di una coppia di belgi in vacanza in Valsesia. Ieri la coppia si era avventurata tra le valli del Vercellese, lungo un sentiero ricco di insidie, probabilmente sottovalutando la pericolosità del tracciato.Continua a leggere

incidente sulle Pale di San Martino : morti i padovani Michele Chinello e Carlo Gomiero : Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti veneti dispersi dalla sera precedente sulle Pale di San Martino.

Pavia - incidente sul lavoro : 4 morti annegati nella vasca di un'azienda agricola : Una tragedia. Quattro morti assurde che si aggiungono all'elenco infinito di vittime sul lavoro. È successo oggi in un'azienda agricola ad Arena Po, nell'Oltrepò Pavese. A...

