VIDEO Jorge Lorenzo | GP Misano 2019 | “Oggi con questa moto non posso andare più di così”

VIDEO Jorge Lorenzo GP San Marino 2019 : “Oltre ai problemi fisici mi manca ancora il ritmo - però sto migliorando” : La stagione da incubo di Jorge Lorenzo non sembra voler cambiare faccia neanche a Misano. L’iberico cinque volte campione del mondo, reduce da un lungo periodo di inattività per infortunio, è tornato a gareggiare in MotoGP a Silverstone cercando di ritrovare confidenza con la sua Honda. L’ex pilota di Yamaha e Ducati sta facendo molta fatica anche a Misano come dimostra il 18° posto in qualifica a tre decimi di ritardo dal pass per ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP Gran Bretagna 2019 : l’iberico torna in pista dopo l’infortunio : dopo una travagliatissima estate, Jorge Lorenzo è pronto al rientro definitivo nel Motomondiale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi quattro round del Motomondiale. L’iberico della Honda si appresta a tornare a gareggiare a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna in programma questo fine settimana. Per lui non sarà semplice essere da subito competitivo per provare ad entrare per la prima volta in top10 con la ...

VIDEO Luigi Dall’Igna - GP Austria 2019 : “Jorge Lorenzo? Cerchiamo sempre i piloti migliori…” : Le voci nel paddock si erano già sparse dopo Brno, ma al Red Bull Ring sono deflagrate. La Ducati cerca Jorge Lorenzo? La notizia era di quelle corpose ed è stata protagonista lungo tutto il corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP e ha avuto la conferma con le parole di Luigi Dall’Igna al termine della gara. Il responsabile di Ducati Corse ha ammesso i contatti con il maiorchino, ma contemporaneamente, il rinnovo di Jack ...

VIDEO Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Ha un contratto di 2 anni con Honda - non penso voglia rescindere” : Nel paddock continuano a tenere banco le voci riguardo al possibile passaggio di Jorge Lorenzo alla Ducati nel 2021, il centauro della Honda potrebbe tornare a Borgo Panigale anche se non c’è nulla di ufficiale. Alberto Puig, team manager della Honda, ha commentato la vicenda ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo un contratto con Lorenzo per due anni e dunque non so da dove vengano le voci. Noi restiamo come siamo, abbiamo preso Lorenzo ...

MotoGp - Jorge Lorenzo impressionato da Marc Marquez : il post del maiorchino è sorprendente [VIDEO] : Applausi a scena aperta per Marc Marquez da parte del compagno di squadra, complimentatosi con il campione del mondo sui social Jorge Lorenzo prosegue nel suo programma di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Assen, lo spagnolo lavora duramente ma non si perde nemmeno un Gran Premio, ammirando in tv i colleghi darsi battaglia sulla pista di Brno. Nel salotto di casa sua, il maiorchino assiste alla splendida prestazione di Marc ...