LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Cassandro si gioca l’oro allo shoot off nel

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Errore di, l’oro va all’atleta della Repubblica Ceca Tomececk! 17.50 10-10. 17.49 Si va sull’8-8. 17.49 6-6, si prosegue… 17.48 Per ora vanno entrambi a segno, non si rompe la parità. 17.46 e saràOFF! 56-56. Ci sil’orospareggio. 17.46 Tomececk fa 4/4 mettendo pressione su. 17.45 Tutti e due perfetti dal centro, si va alla pedana finale. 17.44 Si va al testa a testa: errore di. Tomececk invece non sbaglia. Perfetta parità: 50-50. 17.42ooooo: spettacolare 4/4, che gli consegna la testa assoluta della gara. Il greco Mavrommatis è eliminato (45/50). Per lui c’è il bronzo e la carta olimpica verso Tokyo 2020. 17.41 Tutti perfetti dal centro, si va alla pedana di destra per decidere chi si installerà sul terzo gradino del podio. 17.40 ...

kewkdaya : se lando fa una live stream su twitch mentre sto studiando gli tiro qualcosa - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Tammaro Cassandro allo shoot-off per l’ingresso in finale. Azzurrini out… - calciomercatoit : Doppio Dragowski: prima su cross, poi respinge un tiro di Matuidi! ??20' ???#FiorentinaJuventus ??LIVE -