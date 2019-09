Boxe | Mondiali 2019 | Salvatore Cavallaro esordisce con un netto successo nei 75 kg

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) La seconda notizia per i colori italiani aiElite diin corso di svolgimento a Ekaterinburg, in Russia, è buona:supera con verdetto unanime dei giudici (5-0 con tre 30-27 e due 29-28) il serbo Sandro Poletan al suo esordio nei 75 kg, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Dopo un primo round con interventi dell’arbitro quasi superiori in numero a quelli dei pugni, è il secondo a girare nettamente il combattimento in favore dell’italiano, che prende il controllo della situazione e, sul finire della ripresa, costringe Poletan alle corde facendogli subire un impressionante numero di colpi in sequenza. Il serbo viene salvato soltanto dal ritorno ai rispettivi angoli, ma la storia è chiaramente segnata:domina anche l’ultimo round, con il suo avversario che il più delle volte va semplicemente a vuoto nei propri tentativi ...

