Tutte le multe che Google ha pagato in Europa

Fonte : wired

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il logo di(Photo by Chesnot/Getty Images) Con un accordo convalidato durante un’udienza al tribunale di Parigi,ha deciso di pagare alla Francia quasi un miliardo di euro per chiudere due controversie aperte da quattro anni con il fisco locale. La somma di 965 milioni è divisa in due capitoli: 500 per chiudere un’inchiesta per presunta frode fiscale e altri 465 per tasse arretrate. Una cifra non indifferente, soprattutto se paragonata ai circa 8,2 miliardi già comminati in totale dall’Unione europea al colosso di Mountain View, in altri tre diversi casi. L’indagine francese era stata avviata nel 2015 poiché, secondo gli inquirenti, Big G non avrebbe rispettato le norme fiscali, commettendo irregolarità sia attraverso la strutturaFrance che attraversoIreland. In sostanza, gli accertamenti hanno cercato di stabilire se, il cui ...

