Problemi di frame rate per Borderlands 3 anche su PlayStation 4

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 13 settembre 2019)3 è finalmente uscito, e ora giungonoi primi resoconti sulle versioni console del gioco, in quanto fin ora in fiera abbiamo potuto vedere all'opera il gioco solo su PC.Ebbene, come possiamo vedere, sembra che la versione PS4 del gioco soffra di qualche problema con il. Sono stati molti infatti gli utenti che hanno lamentato una scarsa fluidità del gioco. Isi presentano sia su PS4 base che sulla versione Pro, inoltre si riscontrano nonostante il gioco permetta al giocatore di scegliere, all'avvio, se giocare in modalità risoluzione (dando quindi priorità alla resa grafica) o(dando priorità alla stabilità del). Nonostante si giochi in quest'ultima modalità infatti, non si raggiungono mai i 60 FPS e sono inoltre presenti cali nelle sequenze maggiormente concitate.Come se non bastasse, ci mette del suola lentezza del menu ...

