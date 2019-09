Le notizie di oggi ore 21 | 30 

Fonte : agi

(Di venerdì 13 settembre 2019) CONTE COMPLETA LA SQUADRA DI GOVERNO, NEL PD SCOPPIA IL CASO TOSCANA Assegnati 42 posti tra viceministri e sottosegretari: 21 vanno a M5s, 18 ai dem, 2 a Leu e uno al Maie. L'ira dei renziani per l'assenza di toscani. Nardella: Zingaretti dia spiegazioni. Boschi: non vorrei fosse un modo per colpirci. Il governatore Rossi deluso, "ma l'ex premier ha diversi ministri". MIGRANTI, LA GERMANIA SI OFFRE DI ACCOGLIERE il 25% DI QUELLI SBARCATI IN ITALIA Il ministro Seehofer: pronti a prendere un quarto di quelli che vengono salvati nel Mediterraneo. GUALTIERI ALL'EUROGRUPPO "BASTA GUERRE CON BRUXELLES", MA SULLA FLESSIBILITA' L'UE PRENDE TEMPO L'esordio del ministro a Helsinki: investimenti verdi fuori dal deficit, taglio delle tasse senza flat tax. Dombrovskis rimanda alle previsioni d'autunno. Parte il confronto sulla manovra, Conte convoca i leader di Cgil, Cisl e Uil per il 18. LA ...

