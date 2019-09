Doppia poltrona per il fedelissimo di Di Maio

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) Per un governo che dal suo primo giorno è stato accusato di essere interessato solo alle poltrone, cumularne un paio non è certo una nota di merito. Se poi si tratta di un esponente del Movimento 5 Stelle che sui doppi incarichi - a volte tripli - degli avversari politici ha incentrato gran parte della sua propaganda elettorale, il demerito diventa motivo di biasimo. Se infine si tratta di undel capo politico Luigi Di, allora la questione finisce nell’onta. È il caso di Giancarlo Cancelleri, candidato governatore alla Regione Siciliana di cui oggi è vicepresidente, fresco di nomina nel Governo Conte II a viceministro ai Trasporti. E che ora fa i conti con una condizione spinosa. Perché i 5 Stelle da sempre si sono scagliati contro il cumulo degli incarichi, soprattutto per chi è stato eletto assumendo un impegno con ...

