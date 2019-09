Dall' anguria alle alici | quei cibi-cenerentola che seducono i principi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Andrea Cuomo Nell'estate appena trascorsa i grandi chef hanno riscoperto alcuni ingredienti poveri Dell'un tempo si diceva: mangi, bevi e ti lavi la faccia. Erano tempi in cui il frutto più grande e pesante della nostra tavola, che a Roma si chiama «cocomero» e a Napoli «mellone» assolveva a un ruolo di ingrediente popolare e popolaresco, da serata estiva, da fiera di paese. Oggi invece se la gioca da gourmet: è diventato il simbolo dei prodottiimprovvisamente invitati a corte che fanno innamorare il principe. Per loro la mezzanotte potrebbe anche non arrivare, però.A lei va l'Oscar della gastronomia estiva e non come attore non protagonista ma da star. Al punto da conquistare anche Niko Romito, tristellato abruzzese di reale a Castel di Sangro, dove in menu c'è Cocomero e pomodoro: pomodoro macerato per 24 ore con maggiorana, timo, basilico e ...

oloapmarchi : RT @identitagolose: Saluto all'estate: il dessert di Tony Lo Coco è a base di anguria. Lo chef de I Pupi omaggia la tradizione popolare isp… - visio_marco : Dall’anguria al panettone è un attimo. - carlopassera : RT @identitagolose: Saluto all'estate: il dessert di Tony Lo Coco è a base di anguria. Lo chef de I Pupi omaggia la tradizione popolare isp… -