Cane torturato a Partinico | è giallo sul responsabile

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ha scosso l’Italia intera il caso di Ruth, la cagnolina morta in seguito a delle presunte torture ad opera di un contadino di. Presunte perché secondo le ultime notizie, la versione che vede l’uomo accusato delle terribili torture nei confronti dell’animale, non reggerebbe. La questione delucciso aquindi si tinge di. L’uomo accusato della brutale aggressione alavrebbe ribaltato completamente la versione dei fatti. Al momento infatti non ci sarebbero indagati per il presunto caso di maltrattamento nei confronti di Ruth. L’anziano che è stato immortalato mentre sposta il poveroin agonia ha raccontato la propria versione, raccontando di essere stato incastrato dalla persona che lo ha fotografato e denunciato per maltrattamento. Come riporta il Giornale di Sicilia, l’anziano avrebbe raccontato di aver trovato ...

