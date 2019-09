Agostino Penna a Blogo | Ho inventato io la sigla di Uomini e donne | dove arrivai

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il grande pubblico associa il suo nome a, eppure nella sua lunga carriera ha incrociato anche personaggi come David Bowie., ex pianista della trasmissione di Maria De Filippi, è tra i concorrenti della nona edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 (LIVE SU). Ai microfoni diha raccontato:Prima di Maria De Filippi avevo lavorato già con Milly Carlucci, con Gigi Marzullo - sono stato io a inventare il pianoforte a Sottovoce, predisposi la presenza musicale in studio - e con Paolo Bonolis a Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter pan.è arrivato per gioco: ero con Milly Carlucci nel suo realityti porta il cuore, al teatro 15 di Cinecittà. Un assistente di studio di Maria mi chiamò e mi disse che c'erano da accompagnare delle signore. C'era Tina Cipollari, con lei congegnammo il personaggio alla Marilyn Monroe. Sarei ...

