Trapani : assessore aggredito ad Alcamo - solidarietà M5S : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - solidarietà del M5S all'assessore del Comune di Alcamo Giuseppe Campo aggredito ieri sera in strada da un commerciante. "La mia massima solidarietà e vicinanza all'assessore Giuseppe Campo - afferma il deputato Antonio Lombardo - Al professore Campo vanno i miei miglio

Trapani : assessore aggredito in strada - sindaco 'episodio inaccettabile' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - L'assessore del Comune di Alcamo Giuseppe Campo ieri sera è stato aggredito da un commerciante mentre, a piedi, con in propri familiari e un gruppo di cittadini percorreva la via ciclabile della città. A denunciare l'accaduto, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Do