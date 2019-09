Siracusa | sit in Legambiente contro resort su isola Capo Passero

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Sit in e conferenza stampa diSicilia sabato 14 settembre, alle 11, in piazza dei Due Mari, a Porto Palo, per impedire la realizzazione di unsull’di, nelno. Da anniSicilia lotta affinché non venga fatto "scem