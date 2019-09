Sicilia : sei mln per formazione assistenti familiari (2) : (AdnKronos) – In Sicilia, continua l’assessore, “in coerenza con la tendenza nazionale, è in corso un processo di invecchiamento della popolazione e di aumento dell’età media delle persone. Tale fenomeno determina un incremento dell’esigenza di avvalersi del supporto di figure professionali, i cosiddetti badanti, che sappiano rispondere ai bisogni socio-sanitari della persona al fine di consentire a ...

Motocross - Mondiale 2019 : Italia - senza Tony Cairoli sei scomparsa. Nessun azzurro in grado di raccogliere l’eredità del Siciliano : Mancano due giorni al via ufficiale della tappa di Imola, quintultimo round del Mondiale di Motocross 2019 e ultimo appuntamento della stagione sul suolo Italiano dopo le prove disputate a Pietramurata e Mantova. Si preannuncia un weekend altamente spettacolare in una location magnifica con la concreta possibilità di assistere all’incoronazione dei nuovi campioni del mondo di MXGP e MX2, ovvero Tim Gajser e Jorge Prado. Manca ormai solo la ...

Sicilia : Musumeci - 'sei milioni per il porto di Linosa' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Uno stanziamento di circa sei milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Linosa, nelle isole Pelagie. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante la sua visita, a tappe serrate, sull'isola. "Ieri sera, la giunta region

Sicilia - scoperti sei vulcani sottomarini “sconosciuti” tra Mazara del Vallo e Sciacca : scoperti sei vulcani sottomarini a pochi chilometri dalle coste della Sicilia sud-occidentale, tra Mazara del Vallo e Sciacca. Il ritrovamento si deve all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), nel corso di due campagne condotte a bordo della nave da ricerca Ogs Explora. Lo studio, pubblicato sulla rivista Marine Geology, ha confermato le precedenti ipotesi sulla presenza di tre vulcani e ne ha individuati per la ...

Chiara Ferragni - foto in barca in Sicilia. I fan notano un particolare : «Anche se sei sempre in vacanza…» : Chiara Ferragni e la foto in barca in Sicilia. I fan notano un particolare: «Anche se sei sempre in vacanza…». L’influencer più famosa del mondo si trova in vacanza in Sicilia, insieme al marito Fedez e al figlioletto Leone. Stamattina Chiara ha postato su Instagram alcuni scatti della gita in barca. Ma l’attenzione dei follower è stata catturata da un dettaglio. Chiara Ferragni indossa un costume rosa a fantasia e sfoggia un ...

