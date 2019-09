Sardegna | un imprenditore romano compra l' isola di Serpentara per amore

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'diinha un nuovo proprietario. Si tratta dell'Fabio Sbianchi, che l'ha acquisita a un'asta fallimentare e perfezionerà il rogito in ottobre, come riferisce l'Unione Sarda, specificando che si è trattato di un atto d'per preservare un paradiso naturale che andrà gestito in comodato col comune di Villasimius. Cos'èe dove si trovaè una piccolarocciosa di 134 ettari di superficie situata a 4 km dalla costa sud-est della. Disabitata, l'si trova all'interno dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara: la protezione interdice l'accesso alle imbarcazioni a motore con pescaggio elevato oltre a imporre rigorosi vincoli paesaggistici e ambientali che a quanto pare avevano scoraggiato per oltre un decennio ...

