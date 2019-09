Sabina Bakanaci dopo Temptation Island punta a Uomini e Donne

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019)ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di tentatrice in uno dei programmi tv più seguiti, chiacchierati e famosi di Canale 5,. Prima di partecipare al reality show ideato e prodotto da Maria De Filippi, la modella aveva già avuto altre esperienze in tv in quanto era stata concorrente del concorso nazionale di bellezza per antonomasia, Miss Italia. In un'intervista rilasciata al sito iGossip.it,ha ricordato con gioia ed entusiasmo le due esperienze. Il ricordo della sua esperienza nel reality delle tentazioni La modella ed ex tentatrice ha spiegato al sito di cronaca rosa che l'esperienza a2019 è stata molto significativa e importante per il suo percorso di crescita personale e professionale. Ha infatti rivelato di aver scoperto alcuni suoi lati del carattere e del comportamento che non conosceva e ha avuto modo di ...

LadyNews_ : #SabinaBakanaci di #TemptationIsland 2019 si racconta a -