IT2 è probabilmente il film più brutto dell’anno Che pena

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ancora tu. Non dovevamo vederci più? Che ad IT del 2017, che già sembrava un’operazione revival tiratissima, dovesse far seguito il capitolo due, lo sapevano anche i sassi. Ma nessuno sapeva che tipo di catastrofe cinematografica sarebbe accaduta. IT – capitolo secondo èil più. Uno zibaldone di soluzioni visive e risatine davvero scoraggiante. Una riesumazione affastellata di tutto quello che abbiamo già visto, masticato, digerito nel campo dell’horror da quasi mezzo secolo. Ripartiamo con la tram(in)a. Ventisette anni dopo i tragici e sanguinosi fatti di Derry, i sette amichetti del Club dei Perdenti all’epoca quasi adolescenti vengono richiamati da uno di loro, Mike, che per tutto questo tempo è rimasto nel paesino della loro infanzia, nascosto nel sottotetto della biblioteca comunale a cercare le origini della diabolica maledizione che ha prodotto ...

