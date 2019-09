Invasione in vista dalla Libia I talebani delle Ong esultano

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Fausto Biloslavo I taxi dei clandestini in movimento nel Mediterraneo La Guardia costiera libica demotivata nei controlli «Se la Ocean Viking continua a raccogliere migranti e verrà fatta entrare nei porti italiani temo partenze oceaniche» lancia l’allarme una fonte de il Giornale in prima linea sul fronte dell’immigrazione illegale. Il governo è pronto a riaprire le porte, ma nessuno sembra porsi il problemaconseguenze e di cosa sia veramente accaduto con la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranee. L’8 ottobre, per la prima volta dai tempi d’oro del 2016-2017, l’unità si è avvicinata a 15 migliacosta libica per recuperare i primi 50 migranti. Non in acque internazionali, ma nel tratto di mare contiguo in piena zona di ricerca e soccorso libica, a sole due miglia dalle acque territoriali. Poi è rimasta in mezzo al mare chiedendo un porto ...

Blinky74 : @mazzettam L’Islam è una religione non una etnia: parlare di “invasione dei musulmani” è scorretto da molti punti d… - 3456rrr : @laperlaneranera Nel frattempo la Casaleggio Associati &Grillo continueranno ad incassare milioni di euro. In futu… - guig73 : @a_meluzzi Certo vista l'affidabilità della Francia e della Germania che ci rimandano indietro migliaia di persone… -