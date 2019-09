Incidenti sul lavoro | al Nord si muore di più che nel resto d' Italia

Ancora Incidenti sul lavoro - morti quattro operai in un'azienda agricola di Pavia : Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami

Incidenti in moto - una vera strage : in tre mesi 185 morti sulle strade : Settanta centauri sono morti a giugno, 45 a luglio e 70 ad agosto; durante il primo week end di quest'ultimo mese sono stati calcolati 25 motociclisti deceduti in 22 schianti. Secondo l'Asaps colpa anche della carenza di controlli: "In 10 anni, 2008 –2018, sono oltre 79.000 le pattuglie in meno schierate su statali e provinciali, cioè 216 in meno ogni giorno".Continua a leggere

Metro Roma - 4 dipendenti indagati per gli Incidenti sulle scale mobili : Frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate i reati contestati a 4 persone, dipendenti di Metro...

Roma - tifosi feriti sulle scale mobili della metro : scattano le misure cautelari per guasti e Incidenti : Riguardano i dipendenti dell'Atac e di metro Roma per i problemi nelle stazioni Repubblica, dove diversi supporter del Cska Mosca rimasero feriti, e Barberini

Incidenti stradali - tragedia sull’A12 : tir travolge tre furgoni - muore ragazzo di 27 anni : Tragico incidente sull'autostrada A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana: una cisterna ha travolto tre furgoni che erano fermi sulla corsia d'emergenza. Un giovane di 27 anni è morto venendo travolto da uno dei furgoni. Altre otto persone, tutte di Firenze, sono rimaste ferite a causa dello schianto.Continua a leggere

Incidenti in montagna : morto alpinista precipitato sul Cervino : E’ deceduto l’alpinista precipitato, oggi, sulla parete Cheminee del Cervino. Il corpo dell’uomo, di nazionalita’ polacca, e’ stato portato dagli uomini del Soccorso Alpino a Cervinia. Anche il compagno che era con lui, rimasto illeso, e’ stato accompagnato a Cervinia. L'articolo Incidenti in montagna: morto alpinista precipitato sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...

Incidenti sul lavoro - muore schiacciato da un rimorchio 33enne all'Aquila : Il giovane è figlio del proprietario di una ditta edile impegnata anche nella ricostruzione post terremoto. Furlan (Cisl): "Già 450 vittime nel 2019, basta con questa strage"

Incidenti montagna : alpinista muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto mentre stava scalando la Cima ovest di Lavaredo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo verso le 13 e’ stato colpito da un masso staccatosi dalla parete. Vano l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero dell’Aiut Aklpin Dolomites: l’alpinista e’ deceduto sul colpo. Accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. L'articolo Incidenti montagna: alpinista muore sulle Tre Cime ...

Incidenti montagna - morta sul Cervino : aveva problemi cardiaci : Cause naturali legate a motivi cardiaci: è l’esito del riscontro diagnostico condotto dal dipartimento di medicina legale dell’Usl della Valle d’Aosta sul corpo di Katsiaryna Klimanskaya, l’alpinista bielorussa di 33 anni morta nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorsi sul Cervino, dove si era trovata in mezzo alla bufera con un amico alpinista ucraino suo coetaneo. Non e’ inoltre emersa alcuna lesivita’ ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul Cervino : Un’alpinista è morta mentre era impegnata nell’ascensione del Cervino dal versante italiano. Il corpo della donna, israeliana, è stato recuperato all’alba dal Soccorso alpino valdostano: si trovava ad un centinaio di metri sotto la Capanna Carrel, a 3,700 metri di quota. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : scivola sulla Concarena - morto alpinista 38enne : Questa mattina il Soccorso Alpino ha ricevuto un allertamento sulla Concarena, media Valle Camonica. Tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin ed uno di loro è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto l’elisoccorso di Brescia, pronte a partire a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana. Il recupero è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di ...

