La Corea del Nord ha fatto un nuovo test missilistico

Badminton - Chinese Taipei Open 2019 : un titolo a testa per Hong Kong - Thailandia - Cina Taipei - Corea del Sud e Malesia : Si è concluso il Chinese Taipei Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 300, con un montepremi di 500000 dollari americani: a Taipei City fanno festa cinque Nazionali. Un titolo a testa per Hong Kong, Thailandia, Cina Taipei, Corea del Sud e Malesia. Di seguito i risultati delle finali del Chinese Taipei Open di Badminton: Finale singolare maschile Chou Tien Chen (Cina Taipei, 1) batte Heo Kwang Hee (Corea del Sud) 21-12, ...

Tifone Lingling : morti e feriti in Corea del Nord : In Corea del Nord il Tifone Lingling ha provocato la morte di 5 persone e altre 3 sarebbero rimaste ferite: lo riporta l’agenzia di stampa di Stato KCNA. Le autorità locali hanno reso noto che il Tifone ha distrutto, danneggiato oppure inondato 460 case e 15 edifici pubblici. Oltre 46.200 ettari di campi agricoli sono stati devastati. Il Tifone si è abbattuto sul Paese a partire da sabato, per almeno 10 ore, riporta KCNA. In precedenza ...

Cinque persone sono morte in Corea del Nord e tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling : Almeno Cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato NordCoreana KCNA. La grande perturbazione ha anche attraversato parte della Corea del Sud, causando la morte di tre

Il Samsung Fold arriva nei negozi - ma solo in Corea del Sud : Dopo ritardi e intoppi, il Samsung Galaxy Fold, primo smartphone al mondo con schermo pieghevole, arriva nei negozi, ma solo in Corea del Sud. I primi prototipi infatti avevano avuto una serie di problemi in fase di test, legati proprio alla possibilità di piegare lo schermo. Il continuo apri e chiudi aveva provocato in alcuni casi dei guasti. Il lancio ad aprile è stato dunque rinviato per eseguire una serie di aggiustamenti tecnici ...

Il potente tifone LingLing minaccia la Corea del Sud - previsto rafforzamento : Il potente tifone LingLing si sta avvicinando alla Corea del Sud: lo riporta oggi l’agenzia di stampa Yonhap, secondo cui già oggi potrebbe effettuare il “landfall” sull’isola meridionale di Jeju. Si tratta del 13° tifone dell’anno. LingLing fa registrare venti a 162 km/h ma l’Agenzia meteorologica sudCoreana ha avvertito che potrebbero rafforzarsi a oltre 200 km/h. L'articolo Il potente tifone LingLing ...

Ifa 2019. Samsung Galaxy Fold in arrivo : Per ora solo in Corea del Sud - dal 6 settembre : Dopo l'esordio flop di quattro mesi fa a causa di un malfunzionamento del display pieghevole, il super smartphone da 2000 dollari è pronto ad affrontare il grande pubblico. Rivisto e corretto

Hyundai i10 - la terza generazione della piccola Coreana debutta a Francoforte – FOTO : La piccola Hyundai i10 arriva alla sua terza generazione, pronta a sfilare sulla passerella dell’imminente Salone di Francoforte per poi arrivare nelle concessionarie a gennaio: la coreana è stata pensata per il mercato europeo e il suo look è opera del designer italiano Davide Varenna. Lunga 3,67 metri, conserva le dimensioni giuste per affrontare in scioltezza il traffico urbano. Nel cambio generazionale, però, è cresciuto ...

Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre : Nei giorni scorsi il produttore ha aperto le pre-registrazioni in Cina e, stando ad un nuovo report, l'esordio sul mercato potrebbe avvenire il 6 settembre L'articolo Samsung Galaxy Fold dovrebbe esordire in Corea del Sud il 6 settembre proviene da TuttoAndroid.

La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung : nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong : Secondo la Corte Suprema della Corea del Sud l'erede di Samsung Lee Jae-yong dovrà essere processato nuovamente L'articolo La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung: nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong proviene da TuttoAndroid.

La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per il capo di Samsung : La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto capo di Samsung Group, una delle più grandi società di tecnologia al mondo. Nell’agosto del 2017 Lee era stato condannato

La Corea del Nord lancia due nuovi missili : La Corea del Nord sabato ha sparato due missili dalla sua costa orientale, secondo quanto riferito dall’esercito sudCoreano a Seul, mentre la guardia costiera giapponese ha dichiarato di aver rilevato il lancio di quelli che sono considerati missili balistici NordCoreani. Pyongyang ha aumentato i test missilistici dal 25 luglio, per protesta contro le manovre militari congiunte organizzate dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Questi ...

La Corea del Sud esce dall'accordo di intelligence con il Giappone : a rischio la sicurezza in Asia : La Corea del Sud ha annunciato che non rinnoverà l'accordo di intelligence militare con il Giappone. A dirlo è stato oggi Kim You-geun, vice-direttore dell'ufficio di...

La Corea del Sud ha detto che si ritirerà da un importante accordo di intelligence col Giappone : La Corea del Sud ha detto che si ritirerà da un importante accordo sulla condivisione delle informazioni di intelligence col Giappone, una decisione dovuta alle tensioni diplomatiche tra i due paesi, le cui relazioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi.

Corea del Sud : stop al patto col Giappone sull’intelligence : La Corea del Sud non estenderà il patto sullo scambio di informazioni militari con il Giappone, non ritenendolo più in linea con gli «interessi nazionali». È una specie di rappresaglia alla decisione del governo nipponico di restringere l’export verso Seul di tre materiali essenziali per l’economia Coreana