Google Play Services per AR arriva su ASUS ROG Phone II | Xiaomi Mi 9T Pro | Sony Xperia 5

Google annuncia Play pass - la sua Netflix per videogame : Si tratta di servizio in abbonamento per giocare a un ampio numero di videogiochi disponibili sulla piattaforma mobile Android, senza pubblicità o acquisti in-app. Per cinque dollari al mese

Google sta testando "Play Pass" - un abbonamento ad app e giochi simile ad Apple Arcade : All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio in abbonamento mensile che vi dà accesso ad una serie di giochi per i dispositivi mobile. Apple Arcade non è ancora attivo, tuttavia il suo concorrente, ovvero Google, sta testando il proprio servizio chiamato Google Play Pass.Già lo scorso anno alcuni rumor indicavano che Google stava lavorando a questo servizio ed ora la società a quanto pare lo sta testando. Alcuni utenti ...

Tramite un tweet ieri Google ha affermato che Play Pass, il servizio di abbonamento per app e giochi del Play Store, potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento. Il Tweet di oggi non riporta una data, ma le parole "E' quasi l'ora" e "arriverà presto" non lasciano dubbi sul fatto che gli utenti potrebbero avere la possibilità di registrarsi molto presto.

Il recente aggiornamento ad Android 10 continua a generare problemi agli utenti, che segnalano il mancato funzionamento dell'Ambient Display.

Nelle scorse ore Google ARCore ha aggiunto il supporto a tre nuovi device: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy A50s e Galaxy A90 5G

OnePlus ha introdotto la Zen Mode insieme al suo ultimo smartphone top di gamma, OnePlus 7 Pro, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a prendersi una pausa

Navigare nel Google Play Store sarà probabilmente un po' più fastidioso nelle prossime settimane. Scopriamo insieme cosa cambierà a settembre

Google ha annunciato l'espansione del Play Security Reward Program, coinvolgendo tutte le applicazioni presenti nel Play Store con oltre 100 milioni di download.

Google ha rimosso due applicazioni dal Play Store, dove avevano generato oltre 1.5 milioni di download, che nascondevano un sistema click-fraud.

Arriva Pokémon Masters su iPhone e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : I mostriciattoli tascabili di Nintendo tornano su dispositivi mobile con Pokémon Masters. E lo fanno nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, come annunciato dalla stessa compagnia di Kyoto e dagli sviluppatori di DeNA Corporation. Dopo il grande successo del "cugino" Pokémon GO - ancora sulla cresta dell'onda dopo tre anni dal lancio! -, Pikachu e i suoi colorati amici invadono nuovamente i device iOS e Android, con un titolo da poter scaricare ...

Google sta testando un'interfaccia rinnovata per il Play Store per semplificare l'installazione delle applicazioni sui vari dispositivi, inoltre i badge non letti potrebbero arrivare nelle schede e nei segnalibri di Google Chrome che potrebbe presto evidenziare alcune parti di un articolo nei siti web in base in base alla loro query di Ricerca.

HONOR 20S è stato appena avvistato su Google Play Console, dovrebbe arrivare con Android 10, disPlay da 6 pollici e fino a 256 GB di memoria interna.

OnePlus 7 Pro è stato e rimane tuttora uno degli smartphone premium più convincenti e completi dell'anno e ha nel gigantesco display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza, purtroppo però non riesce a sfruttarlo durante la navigazione su Google Chrome. A proposito del display, la scheda tecnica […]

La versione 8.21 per Android di questa settimana perde l'opzione per inviare in regalo un abbonamento a Google Play Music che non è più disponibile nelle impostazioni generali. YouTube perderà invece la chat integrata che non sarà più disponibile dal prossimo settembre.