Salvini durissimo contro Conte | “A lui lascio la poltrona | io mi tengo la dignità”

(Di martedì 10 settembre 2019) Affermazione forte quella di Matteoil Presidente del Consiglio Giuseppe. Stamattina il leader della Lega è stato ospite di un’emittente radiofonica e ha parlato del nuovo governo e soprattutto del Presidente del Consiglio Giuseppe. Matteoha detto che: “è cambiato completamente. In quindici giorni ha fatto e detto l’esatto contrario rispetto agli ultimi 15 mesi. Squallido passare da governo con la Lega ad un governo con Leu. Glila, mila dignità”. Il leader della Lega ha parlato anche dei suoi ex alleati del M5S: “Il potere dellaè stato più forte. Possono tirare avanti qualche tempo, ma non possono impedire ai cittadini di scegliere chi li deve governare. Già dal voto europeo i 5Stelle avevano scelto di spostarsi a sinistra. Da tempo avevano scelto di stare con Macron e la Merkel, invece ...

