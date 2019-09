Infortunio Under | l’esito degli esami | i tempi di recupero

Roma - Infortunio Cengiz Under : i tempi di recupero dell’esterno giallorosso : Il giocatore turco dovrà rimanere ai box per cinque settimane dopo il problema muscolare accusato con la propria nazionale Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Cengiz Under per almeno cinque settimane, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di oggi a Villa Stuart, per definire i tempi di recupero dall’ infortunio patito in nazionale. Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia ...

Infortunio Under - l’infermeria della Roma si riempie : Infortunio Under – La Roma è reduce dal pareggio nel derby di campionato contro la Lazio, ottima risposta del club giallorosso dopo le difficoltà in difesa incontrate nelle sfida contro il Genoa. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infermeria, nel dettaglio dopo Spinazzola, Perotti e Zappacosta si è fermato anche Cengiz Under, problema muscolare per l’attaccante. Il turco si è fatto male in allenamento, ...