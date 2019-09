Debora Scalzo | ' Chi tutto d' un tratto si sente scrittore mi dà il voltastomaco'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019)è una ragazza trentenne dalle mille risorse e forse alcuni ancora non la conoscono anche se ha realizzato una linea di occhiali da sole, ha scritto diversi libri e presenziato a concorsi letterari ed eventi di vario genere. In occasione dell'Etna Book 2019 abbiamo potuto intervistarla e conoscerla meglio e proprio lei ha dato consigli preziosi per gli scrittori emergenti. L'intervista aSei scrittrice, sceneggiatrice, stilista e art director: come riesci a coniugare tutte queste sfumature e occupazioni facendole, tra l’altro, tutte bene? Ti ringrazio molto per il complimento. Sicuramente alla base dic'è la grande passione per il mio lavoro e la forte determinazione. La scrittura per me è un qualcosa di straordinario e che svolgo prevalentemente di notte, poiché sono ispirata al cento per cento. Ma sono sempre operativa h24, anche in vacanza lo ero. ...

EcodiSicilia : Catania: all’Etna book la scrittrice e stilista Debora Scalzo @ecodisicilia - iorestocosioff : Grazie di cuore @Siciliaoggi?? Manca poco... #Catania?????? #EtnaBookFestival2019 ?????? #ospite #giurata #cultura #libri… - iorestocosioff : Eccomi su @Lopinionista #EtnaBookFestival2019 -