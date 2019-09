Comandante ‘Eleonore’ : “Non mi pento di niente” : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Centoquattro persone. Non mi pento di niente”. E’ quanto scrive su Twitter Claus Peter Reisch, il Comandante della nave ‘Eleonore’, postando una fotografia in cui si vedono i 104 salvagente usati per salvate i naufraghi in mare. Reisch è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L'articolo Comandante ‘Eleonore’: “Non mi pento di ...

Migranti : sindaco Palermo riceve Comandante Eleonore : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando riceverà oggi, alle 13.30, a Palazzo delle Aquile, il comandante della nave Eleonore della Ong Lifeline Claus Peter Reisch. La nave, nonostante il divieto di ingresso, è approdata lunedì nel porto di Pozzallo con a bordo oltre 100 m

Migranti : indagato il Comandante della Eleonore. Mare Jonio sequestrata : all’armatore una multa da 300mila euro : L’Ong Mediterranea: «Torneremo dove bisogna essere come abbiamo sempre fatto. O ci si salva insieme o non si salva nessuno»

Migranti : Ragusa - indagati Comandante e capo missione nave Eleonore : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – Il comandante e il capo missione della nave Eleonore dell’ong tedesca Mission Lifeline sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ieri la nave è entrata in acque territoriali nonostante il divieto di ingresso con 104 Migranti a bordo. L’indagine e’ coordinata dal procuratore Fabio D’Anna e dal pm Francesco Riccio. “Stiamo valutando la loro ...

La procura di Ragusa ha indagato il Comandante e il capo missione della nave Eleonore della ong Mission Lifeline : La procura di Ragusa ha indagato il comandante e il capo Missione della nave Eleonore, operata dalla ong tedesca Mission Lifeline e che ieri aveva forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane attraccando al porto di Pozzallo, in Sicilia,

Eleonore - indagato il Comandante : 15.58 La Procura di Ragusa ha iscritto nel registro degli indagati il comandante e il capo missione della nave Eleonore dell'ong tedesca Mission Lifeline, entrata ieri nel porto di Pozzallo con 104 migranti, dopo avere dichiarato lo stato di emergenza, forzando il divieto imposto dalle autorità italiane. Per loro l'ipotesi di reato è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine è coordinata dal procuratore Fabio D'Anna e ...

Mare Jonio sequestrata - Mediterranea : “Surreale - ci hanno dato ok a entrare”. Indagati Comandante e capo missione della Eleonore : Dopo lo sbarco a Lampedusa degli ultimi 31 migranti rimasti a bordo della nave, la Guardia di Finanza, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha posto l’imbarcazione di Mediterranea Saving Humans sotto sequestro. “Questo sequestro amministrativo della nave è veramente surreale, noi siamo stati autorizzati a entrare in acque territoriali, è un dispetto fatto a noi per non tornare in Mare a salvare vite umane. Ma tanto ci ...

Migranti : Comandante ‘Eleonore’ - ‘costretto a dichiarare emergenza e forzare divieto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Dopo otto giorni di attesa di un porto sicuro e dopo una infinità di tentativi di convincere gli Stati di occuparsi di 104 persone, la notte scorsa ha deciso il tempo. Sono stato costretto, data la situazione di pericolo a bordo, di dichiarare lo stato di emergenza”. E’ quanto scrive su twitter il comandante della nave ‘Eleonore’ Claus-Peter Reisch che sta raggiungendo il ...

Migranti : Comandante ‘Eleonore’ - ‘In Italia le persone stanno dalla parte del diritto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “In Italia le persone stanno dalla parte del diritto internazionale”. E’ quanto scrive su Twitter Claus-Peter Reisch, il comandante della nave Eleonore, che ha ricevuto, come annuncia lo stesso in un video, la telefonata del sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatuna. “Ha detto che mi aspetterà al porto – ha detto Reisch – e che ci accoglierà”. Reisch ha ...

Migranti : Orlando - 'ho espresso solidarietà al Comandante nave Eleonore' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Ho espresso personalmente, a più riprese,la solidarietà al comandante della nave Eleonore, Claus Peter Reisch, ed ho informato del prossimo arrivo al porto di Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna, che ha confermato piena disponibilità secondo la logica dei "porti apert