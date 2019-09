Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) I ricercatori del Georgia Institute of Technology hanno trovato una possibile soluzione all’impiego di materiali rari e costosi per la fabbricazione delle batterie agli ioni di, presenti in tutti gli accessori hi-tech, dagli smartphone agli smartwatch. Pochi lo sanno, ma l’impennata nella diffusione di prodotti anegli ultimi decenni ha messo a dura prova la disponibilità mondiale di cobalto e nichel, i due metalli indispensabili per la fabbricazione delle attuali batterie. La prima conseguenza è un progressivo incremento dei prezzi. La necessità è quindi di sviluppare soluzioni alternative per fabbricare batterie al. Quello ideato dal Georgia Institute of Technology sfrutta un nuovo sistema di catodi ed elettrodi che non richiede l’impiego di cobalto e nichel, perché rimpiazza l’elettrolita liquido con fluoruri di metalli di transizione a ...

Noovyis : (Batteria al litio più economiche, sicure e leggere grazie a uno studio statunitense) Playhitmusic -… - Cascavel47 : Batteria al litio più economiche, sicure e leggere grazie a uno studio statunitense - tonikend : Einhell Trapano avvitatore a batteria litio 18v 1,5ah TC-CD 18-2 Li -