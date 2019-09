Concorsi Camera dei Deputati e Politiche Giovanili | inoltro domande a settembre-ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ladeie la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano hanno emanato alcuni bandi di concorso pubblico, per il conferimento di numerose unità di personale in qualità di consigliere parlamentare e di giovani volontari per il Servizio Civile, da assegnare nelle sedi situate su tutto il territorio nazionale ed estero. Bandi di Concorso aLadeiha indetto trepubblici, per esami, per la copertura di 41 posti in funzione di consigliere parlamentare, di cui 3 posizioni con la professionalità tecnica con specializzazione in architettura, in ingegneria civile e ambientale, in ingegneria industriale (codice C03), 8 collocazioni con la professionalità tecnica con specializzazione informatica (codice C02) e 30 ubicazioni con la professionalità generale (codice C01). I titoli di studio e i requisiti di ammissione alla selezione ...

VitiViviana : RT @memicheli: #prorogagraduatorie in scadenza il 30 Settembre 2019. La priorità attuale è assumere gli idonei di concorsi pubblici. @Dado… - VitiViviana : RT @MariellaManco: #prorogagraduatorie in scadenza il 30 Settembre 2019. La priorità attuale è assumere gli idonei di concorsi pubblici. @… -