Toscana | è “l’anno nero dell’apicoltura” Produzione di miele ai minimi | colpa di clima

(Di domenica 8 settembre 2019) Dall’Isola d’Elba all’Appennino Pistoiese fino al Valdarno, per gli apicoltori dellaè stato l’anno peggiore che riescano a ricordare. Francesca Giudici e Duccio Pradella, con 350 alveari all’isola d’Elba, hanno prodotto solo 5 kg diad alveare, rispetto ai 25 degli anni passati. La siccità e il caldo del mese di giugno non hanno permesso alle piante di produrre il nettare, perciò Duccio e Francesca hanno avuto bisogno di molte ore extra di lavoro per nutrire le api, che altrimenti sarebbero morte di fame. Dalla parte opposta della regione, nel cuore delle Foreste Casentinesi l’apicoltore Paolo Piazza ha visto calare del 70 per cento ladei suoi 700 alveari, senza produrredi acacia e tiglio perché gli alberi non sono riusciti a fiorire adeguatamente. Nella stessa zona, per l’apicoltrice Marina Cestelli ladi millefiori è passata da 3 quintali ...

