Juventus | Mandzukic potrebbe essere ceduto entro settembre | interessa in Qatar

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Il mercato resta uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni, soprattutto perché questo weekend la Serie è ferma causa sosta per le nazionali. Come è noto il calciomercato estivo nella maggior parte dei campionati europei è chiuso e quindi non dovrebbero concretizzarsi clamorosi trasferimenti in questo mese di. Il 22 di questo mese chiude il mercato portoghese e proprio un giocatore dellaquella datadecidere di trasferirsi nel campionato lusitano. Si tratta di Mattia Perin, chesempre al Benfica: l'ex Genoa era stato vicino alla società portoghese ad agosto ma per motivi fisici (il portiere sta recuperando da un infortunio rimediato fine stagione scorsa) la trattativa non si concretizzò. Altro giocatore chelasciare laè Mario, man non per trasferirsi nel campionato portoghese: la punta croata...

forumJuventus : ?? Presentata la lista #UCL ?? Esclusi Mandzukic ed Emre Can ?? E' la scelta giusta? Dite la VoStra! ??… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Lista #Uefa ? Non ci sono #Mandzukic ed #EmreCan ? Fuori anche l'infortunato #Chiellini… - GoalItalia : Sirene dal Qatar per Mandzukic: la Juventus e il croato chiamati a una decisione ???? -