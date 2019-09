El-Erian | «Italia | la fiducia dei mercati va sfruttata in fretta»

Mafia nigEriana - 18 arresti in tutta Italia - da Bologna al Salento : La Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con i colleghi di Lecce, Taranto, Bergamo, Parma e Piacenza, ha eseguito ieri mattina, 6 agosto, 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, tutti accusati di essere affiliati alla Mafia nigeriana, uno dei gruppi criminali più attivi nel nostro Paese e tra i più pericolosi. I provvedimenti portano la firma del gip di Bologna, Alberto Gamberini, che ha ...

Matera - 28enne nigEriana muore nel rogo della baraccopoli : "In Italia per mantenere i due figli" : L'esplosione di una bombola carica di gas potrebbe essere stata la causa della morte della donna in un capannone dell'ex complesso industriale 'La Felandina' a Metaponto. I sindacati: "Tragedia annunciata"

NigEriano anarchico è espulso - ma la toga lo fa restare in Italia : Chiara Sarra La denuncia di Salvini: il Nigeriano vicino agli anarchici era stato espulso. Ma il blitz del giudice lo ha rimesso in libertà anarchico, con materiale esplosivo e istruzioni per fabbricare una bomba, ma libero di scorazzare per l'Italia grazie a un giudice che lo ha rimesso in libertà rendendo vano il decreto di espulsione. Il protagonista della vicenda è U.D. un Nigeriano di 25 anni che era stato arrestato nelle ...

Mafia nigEriana - l'allarme della Dia : rischi di infiltrazioni jihadiste in Italia : I clan della Mafia nigeriana come i Black Axe, i Vikings, gli Eiye ed i Maphite, ormai da anni radicati in tutta Italia, hanno una rete "in costante contatto con la madre Patria, che è necessario monitorare" per "prevenire eventuali contaminazioni da parte di espressioni estremiste filo-islamiche presenti anche in Nigeria, dove Boko Haram continua a diffondersi". È quanto emerge dall'ultima relazione della Dia, che chiede di rivolgere la massima ...