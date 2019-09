CorMez | il Napoli torna a parlare di rinnovo con Milik

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che iltrae ilprocede ancora con lentezza. Ci sono dei problemi, riporta il quotidiano, “anche se alla fine non dovrebbero essere insormontabili”. Ilha deciso di puntare sull’attaccante polacco. Ancelotti ha più volte parlato di lui come del futuro. L’entourage del calciatore ha chiesto il raddoppio dell’ingaggio, a partire da 1,8 milioni di stagione. In un promo momento, la richiesta aveva irritato il presidente De Laurentiis. Ora le parti, però, sembrano esserete a parlarsi. L'articolo: ildiconilsta.

