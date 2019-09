Panico a Temptation Island Vip | Coppia Lascia il Programma Pronti i Sostituti!

Fonte : gossipnews.tv

(Di sabato 7 settembre 2019)Vip: Serena Enardu e Pago hanno abbandonato il reality e adesso sono arrivati i sostituti. Ecco tutti i dettagli di questo colpo di scena!Vip non è ancora iniziato ma già arrivano le sorprese e i colpi di scena. Questa edizione, caratterizzata da personaggi già molto discussi, promette di essere molto scoppiettante e lo confermano anche gli spoiler, che fanno capire che non si tratterà assolutamente di una stagione tranquilla. Ecco perché…Vip: Serena Enardu e Pagono ilin anticipo! Secondo quanto trapelato dall’ultima puntata registrata di Uomini e Donne, non ancora andata in onda, pare che unadi cui non sono stati dati i dettagli ha abbandonato in anticipo il. Per questo motivo c’è stato bisogno di mandare dei sostituti dato che si trattava dell’inizio dele non ...

infoitcultura : Temptation Island VIP, uno dei fidanzati scappa dal villaggio: panico sulla spiaggia VIDEO -