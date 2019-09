Libero | Mancini | 8 vittorie in 14 partite Meglio di Pozzo | Bearzot e Lippi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Su, Claudio Savelli elogia i risultati raggiunti dall’Italia di Roberto, una piccola rivoluzione che non sembra essere granché considerata. Piace all’opinione pubblica, questa Italia, con la vittoria sull’Armenia, anche se la prestazione non è stata un granché, ha ipotecato la qualificazione a Euro 2020, soprattutto se domani vincerà in Finlandia. “, di fatto, ha sfidato un Paese intero. Ha saputo sfruttare la rassegnazione post-Ventura e la possibilità di giocare per quasi un anno senza l’obbligo di ottenere risultati”. Ha iniziato a maggio 2018. Le euro-qualificazioni sono cominciate a marzo 2019. Nel frattempo, ha raccolto credito attraverso i risultati. Cinquedi girone e cinque successi. Nelle prime 14 gare da ct,ha portato a casa 8, 4 pareggi e 2 sconfitte. Ha fattodi tre ct campioni del mondo ...

