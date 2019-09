Francesca De André corteggiata dal suo ex | lui le ha scritto una lettera

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Marina Lanzone Giorgio Tambellini, dopo la rottura con Gennaro Lillio, è tornato alla carica. Nellapubblicata su Di Più, chiede perdono aDeper il tradimentoDeè nuovamente single. La relazione tra lei e Gennaro Lillio è finita circa un mese fa, e il suo ex Giorgio Tambellini è tornato alla carica. La nipote del celebre Faber non ha ancora ceduto al suo corteggiamento, ma lui non si darà per vinto fin quando non l’avrà riconquistata. Per farlo ha deciso anche di scriverle una, pubblicata sul settimane Di Più, in cui le chiede scusa per il tradimento. “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancorae voglio gridarlo al mondo – hanellaGiorgio Tambellini-. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto ...

