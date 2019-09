Elisa festeggia sui social 11 anni di amore vincendo la sua timidezza

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Sandra Rondini La popstar, notoriamente molto riservata, ha volutore 11dicon suo marito pubblicando suiuna tenera immagine del loro secondo matrimonio “E sono 4 per la Chiesa, 5 per lo Stato e 11 per Noi". È con queste parole cheringrazia tutti i fan che le hanno fatto gli auguri di un felicissimoversario. In tutto, con Andrea Rigonat, chitarrista della sua band, è legata da 11di, tra convivenza e decisione di convolare a nozze con doppio rito, sia civile che religioso. Undicidi matrimonio sono davvero un gran bel traguardo dare e la cantante l'ha voluto fare con una bella foto postata sul suo profilo Instagram in cui posa con "l’della mia vita", come ha più volte definito il marito, e i loro due figli, Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Il loro è unbellissimo, genuino, ...

nikizag7 : RT @Radio105: Ecco come @elisatoffoli ha festeggiato il suo anniversario con #AndreaRigonat ??? #Elisa - Radio105 : Ecco come @elisatoffoli ha festeggiato il suo anniversario con #AndreaRigonat ??? #Elisa - 1989_elisa : Chi è la più matta tra le due? ?mia madre con le maniche corte ??Io con felpa di cotone più giubbotto di pe… -