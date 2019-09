DANIIL MEDVEDEV Video | Dimitrov ko | ora Nadal e tutto il pubblico contro?

US Open 2019 : è DANIIL MEDVEDEV il primo finalista - battuto tre set a zero Grigor Dimitrov : Nella prima semifinale del singolare maschile degli US Open 2019 il russo numero 5 del mondo Daniil Medvedev conquista la sua prima finale in un torneo del Grande Slam al primo tentativo battendo col punteggio di 7-6 6-4 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 del ranking ATP. Dimitrov perde subito il servizio, oltretutto a zero, nel primo game del match, Medvedev però in quello successivo commette due doppi falli ed è costretto a salvare due ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza. Spazzato via DANIIL Medvedev : Rafael Nadal è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Maters 1000 di Montreal, ha Spazzato via, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set Nadal deve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo ...

Rafael Nadal-DANIIL MEDVEDEV - Finale Masters 1000 Montreal 2019 : programma - orari e tv : Rafael Nadal e Daniil Medvedev si confronteranno per contendersi il titolo del Masters 1000 di Montreal (Canada). Sul cemento canadese lo spagnolo (n.2 del mondo) e il russo (n.9 del ranking) si contenderanno la vittoria. Rafa va a caccia del quinto successo in questo torneo, volendo chiudere il cerchio nel migliore dei modi. Da non sottovalutare pero il tennista dell’Est, che nel corso di questo 1000 ha messo in evidenza una condizione ...

Tennis - ATP Washington 2019 : vince Nick Kyrgios battendo in finale DANIIL MEDVEDEV in due set finiti entrambi al tie-break : Nella finale dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington l’australiano Nick Kyrgios ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set entrambi finiti al tie-break in solamente un’ora e 37 minuti di gioco, pochissimo per un 7-6 7-6 sul veloce. Il tie-break è la naturale conclusione di un primo set in cui i due protagonisti nei propri game di servizio non concedono nessuna palla break e perdono rispettivamente sei punti Kyrgios e addirittura ...