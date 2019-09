Remothered | Tormented Fathers è disponibile ora su Nintendo Switch

La versione Switch di Remothered : Tormented Fathers è stata rinviata : Come ben saprete Remothered : Tormented Fathers è un titolo horror realizzato dallo studio italiano di Stormind Games, il titolo è già disponibile su PC, Xbox One e PS4, ed ha avuto parecchio successo, oltre a vincere il premio di Miglior Gioco Italiano negli Italian Video Game Awards 2018.Una versione per Nintendo Switch era inoltre prevista per il 26 luglio, tuttavia tramite un comunicato stampa è stato dichiarato che il tutto è stato rimandato ...

Remothered : Tormented Fathers avrà un'edizione fisica in uscita a fine ottobre : Pubblicato da Soedesco, Remothered: Tormented Fathers avrà un'edizione fisica in uscita per PS4, Xbox One e Nintendo Switch proprio appena in tempo per la notte di Halloween. L'edizione retail arriverà infatti il 31 ottobre 2019, non poteva esserci data migliore per un gioco horror dopotutto.Come possiamo vedere, Remothered: Tormented Fathers è un titolo indie realizzato da Chris Darril, il quale ha iniziato il progetto come titolo in 2D e col ...