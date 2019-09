Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 6 settembre 2019) Pilota di F1, laureato in psicologia e psicologo dei servizi sociosanitari, fondatore della prima scuola di guida sicura in Italia e del suo metodo, scrittore e attore: stiamo parlando di Siegfriedche venerdì 6 settembre sarà protagonista della performance teatralecon la compagnia “Serra Teatro”, alle ore 19:30 in Piazza Trento … L'articolo “Piloti d’altri tempi”:ingliMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Rturcato83 : RT @BarbaraPremoli: “Piloti d’altri tempi”: Stohr mette in scena gli eroi delle corse - BarbaraPremoli : “Piloti d’altri tempi”: Stohr mette in scena gli eroi delle corse - MotoriNoLimits : “Piloti d’altri tempi”: Stohr mette in scena gli eroi delle corse -