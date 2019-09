Sciopero 6 settembre 2019 | treni | taxi e mezzi pubblici Orari e fasce

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 5 settembre 2019)Il mese dirischia di essere un periodo molto complicato per chi è solito viaggiare (per vacanza, certo, ma soprattutto per lavoro). In questa giornata, infatti, è previsto unoche occupa diversi settori e categorie e potrebbe dunque determinare parecchi disagi, specialmente nelle grandi città. Andiamo prima di tutto a riepilogare gli scioperi in programma per venerdì 6, riassumendoli nella seguente tabella, con riferimento a quella ufficiale pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.: la tabella SindacatiSettoreCategoriaModalitàRilevanzaSindacato Operai in lotta SOL-COBASTrasporto pubblico localePersonale Gruppo ATM (ATM, ATM Servizi Diversificati e NET Trasporti) di Milano4 ore (varie modalità)AziendaleOSR CUB ...

romadailynews : #Usb: 16 settembre #sciopero per servizio affidabile: #Roma – “Il 16 settembre i lavoratori… - fisascatverona : Vigilanza privata e servizi fiduciari, il 6 settembre in sciopero per il contratto gli addetti alla sicurezza nei s… - CGILModena : RT @CgilBologna: Domani #6settembre anche a #Bologna si ferma la #VigilanzaPrivata negli aeroporti! Forza ragazzi! -