Mimmo Lucano | il suo ritorno a Riace dimostra che sull’accoglienza Salvini sbagliava di

Pd Comune Roma : soddisfazione per revoca divieto a Mimmo Lucano : Roma – “E’ con entusiasmo e soddisfazione che apprendiamo la notizia della revoca del divieto di dimora di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Finalmente, dopo quasi un anno, potra’ tornare a casa sua. La revoca della misura restrittiva che lo teneva lontano dal suo paese, e’ la dimostrazione che siamo un paese che garantisce la presunta innocenza di un imputato, fino all’ultimo grado di giudizio. Una ...

Revocato il divieto di dimora all'ex sindaco di Riace - Mimmo Lucano : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora nel comune di residenza a cui era sottoposto l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, conosciuto per il modello d'accoglienza dei migranti realizzato nel piccolo centro del Reggino. Il provvedimento a carico di Lucano era stato assunto in conseguenza dell'operazione "Xenia" che il 2 ottobre 2018 aveva portato l'ex primo cittadino agli arresti domiciliari, poi revocati. I finanzieri del ...

Bentornato a Riace - compagno Mimmo Lucano! : Il tribunale di Locri ha revocato la misura cautelare nei confronti di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, che ora potrà tornare in paese ed assistere il papà in fin di vita a causa di una leucemia. Per questo ti diciamo Bentornato a Riace, compagno Mimmo Lucano. Perché la parola "compagno" deriva da "cum panis", e accomuna coloro che mangiano lo stesso pane.Continua a leggere

Leucemia : sintomi e cura del tumore che ha colpito il papà di Mimmo Lucano : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in varie forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata - come avvenuto al papà di Mimmo Lucano - e possono essere asintomatiche per lungo periodo.Continua a leggere

Mimmo Lucano può tornare nella sua Riace. Revocato il divieto di dimora : Il Tribunale di Locri ha Revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano, nell’ambito dell’inchiesta “Xenia” sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti. La revoca è stata disposta in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori di Lucano, gli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. La decisione è ...

Quello che nessuno dice su Mimmo Lucano e il padre malato : Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul divieto di dimora che gli impedisce di tornare a casa, l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è riuscito a incontrare il proprio padre, novantatreenne, malato di leucemia e recentemente vittima di un peggioramento delle condizioni di salute. La vicenda non si

Mimmo Lucano : “Oggi vado a trovare mio padre in ospedale” : L'ex sindaco di Riace è intervenuto ieri allo Sponz Fest di Calitri ed ha annunciato che oggi si recherà a Catanzaro per fare visita a suo padre malato di leucemia: "Non voglio pietà, voglio giustizia".Continua a leggere

Mimmo Lucano - quando lo Stato ha il volto truce della vendetta : Il diritto penale è un insieme di norme attraverso le quali lo Stato avoca a sé la gestione di conflitti attorno a episodi di rilevanza tale da non poter essere lasciati nelle mani di soluzioni private, con il loro carico di emozioni, interessi e possibili desideri di vendetta. Ciò che è scritto nel codice di procedura penale è ciò che serve a un esercizio dell’azione penale capace di essere efficace e offrendo al contempo ogni garanzia ...

Mimmo Lucano e il divieto di visitare il padre morente - il Garante dei Detenuti : “Un suo diritto” : Sulla vicenda del divieto imposto a Mimmo Lucano di far visita al padre gravemente malato a causa di una leucemia è intervenuto il Garante dei diritti dei Detenuti, che ha sottolineato come alcuni provvedimenti "acquistano una fisionomia diversa e un significato diverso rispetto a quello che dovrebbero avere". Intanto, l'ex sindaco di Riace ringrazia chi lo sta supportando: "Situazione che ha dell'inverosimile".Continua a leggere

Mimmo Lucano : "Voglio giustizia - non pietà. Non tornerò a Riace neanche se mio padre dovesse morire" : Ieri è riuscito a vedere suo padre, che era ricoverato all’ospedale di Catanzaro. Ma ora che l’anziano genitore è stato dimesso non potrà stare al suo fianco, né prestargli assistenza, perché lui, Mimmo Lucano, non può tornare a Riace. Glielo impedisce il divieto di dimora disposto dal giudice in seguito all’inchiesta in cui è coinvolto. La mobilitazione affinché gli sia ...