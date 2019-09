Fondi Lega | le chat inaccessibili di Savoini Nessun contatto con Salvini

Fondi russi alla Lega - difesa di Savoini : ‘Audio del Metropol inutilizzabile’. Riesame si riserva di decidere sul dissequestro di pc e cellulare : Il Tribunale del Riesame di Milano si è riservato sulla richiesta della difesa di Gianluca Savoini, indagato nell’inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega, di ottenere il dissequestro di computer e cellulari acquisito nel corso delle perquisizioni scattate lo scorso luglio su ordine della procura. Ora i giudici hanno cinque giorni per decidere. La difesa dell’ex portavoce di Matteo Salvini e referente dell’associazione Lombardia-russia ...

Fondi alla Lega - Buzzfeed : “Identificati i due russi al tavolo con Savoini al Metropol” : Si chiamano Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin. Sono due dei tre russi presenti seduti all’hotel Metropol a Mosca il 18 ottobre 2018 insieme a Gianluca Savoini. Lo rivela il sito Buzzfeed e, secondo l’Ansa, la conferma della loro identificazione arriva anche da fonti vicine all’inchiesta che vede indagato a Milano il presidente dell’Associazione Culturale Lombardia russia e braccio destro di Matteo Salvini nei rapporti ...

Reddito di cittadinanza - cosa succederà? Alla Lega i Fondi fanno gola - M5S avverte : «Non si toccano» : ROMA Matteo Salvini, l?ha spiegato nel secondo vertice al Viminale, con le parti sociali martedì scorso: «Il Reddito di cittadinanza ha contribuito a far aumentare la mancanza di...

Fondi russi alla Lega : Gianluca Savoini nel 2018 è stato 14 volte in Russia : Un nuovo capitolo dell'inchiesta di Buzzfeed rivela che nel 2018 Gianluca Savoini si è recato per 18 volte in russia, nonostante il suo nome non risulti nei database del Ministero degli Interni di Mosca. In un'occasione, però, con lui sarebbe andato anche Claudio D'Amico, strettissimo collaboratore di Matteo Salvini.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - l'audio del Metropol consegnato alle difese degli indagati : L’audio registrato all’hotel Metropol di Mosca, file che restituisce secondo la procura di Milano il tentativo di corruzione internazionale al centro dell’indagine sui presunti Fondi russi alla Lega, è stato consegnato dai pm ai difensori dei tre indagati - Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell’associazione Lombardia-russia, l’avvocato Gianluca Meranda e il consulente bancario ...

Fondi Lega - Cassazione : "Truffa prescritta - ok confisca" : Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Prescritto il reato di truffa per l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e per Umberto Bossi nell’ambito del processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. Resta ferma la confisca diretta dei 49 milioni a carico della Lega. Cadono invece le confis

Fondi Lega - Cassazione prescrive truffa per Bossi e Belsito - ma per lui processo bis. Confermata confisca 49 milioni : La decisione della Cassazione arriva dopo dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. I giudici, che si sono pronunciati in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali della Lega, hanno prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. I giudici hanno ...